Шотландия увеличила отрыв от России в таблице коэффициентов УЕФА
Шотландия наращивает преимущество над Россией в таблице коэффициентов УЕФА.
Благодаря вчерашней победе "Селтика" над "АЗ Алкмааром" (2:0) в квалификации Лиги Европы британцы увеличили отрыв в рейтинге.
Теперь в активе шотландцев 30,900 балла, а на счету россиян - 30,682 балла.
Напомним, что на прошлой неделе Шотландия поднялась на восьмое место в ТК УЕФА, отправил Россию на девятую строчку.
Представительство РПЛ в текущем сезоне еврокубков - "Зенит" (групповой этап Лиги Чемпионов), "Спартак" и "Локомотив" (оба - групповой этап Лиги Европы).
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