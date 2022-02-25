Шотландия увеличила отрыв от России в таблице коэффициентов УЕФА

Россия по итогам очередной еврокубковой недели осталась на десятом месте в таблице коэффициентов УЕФА, но ещё больше отстала от Шотландии.

В четверг "Зенит" сыграл вничью с "Бетисом" (0:0), а "Рейнджерс" - с дортмундской "Боруссией" (2:2), однако шотландцы заработали дополнительные очки благодаря выходу в 1/8 финала Лиги Европы.

Сейчас в активе Шотландии 34,900 балла, а на счету России 34,482 балла, отрыв - 0,418 балла.

В 1/8 финала еврокубков РПЛ будет представлять единственная команда - московский "Спартак".

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