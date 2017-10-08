Шотландия в пятый раз подряд не сумела пробиться на Чемпионат Мира

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Шотландия в пятый раз подряд не сумела пробиться на Чемпионат Мира

В матче отборочного турнира Чемпионата Мира-2018 сборная Шотландии на выезде сыграла вничью со Словенией (2:2).

В результате этой ничьей шотландцы заняли третье место в своей группе, уступив вторую строчку Словакии лишь по разнице мячей.

Стоит отметить, что Шотландия в пятый раз подряд не сумела пробиться на Чемпионат Мира. В последний раз британцы попадали на мундиаль в 1998 году.

Не пропустите: Словакия разгромила Мальту, Словения не пустила Шотландию на Чемпионат Мира. | http://soccernews.ru

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