В матче отборочного турнира Чемпионата Мира-2018 сборная Шотландии на выезде сыграла вничью со Словенией (2:2).

В результате этой ничьей шотландцы заняли третье место в своей группе, уступив вторую строчку Словакии лишь по разнице мячей.

Стоит отметить, что Шотландия в пятый раз подряд не сумела пробиться на Чемпионат Мира. В последний раз британцы попадали на мундиаль в 1998 году.

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