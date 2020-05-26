Шотландский клуб предложил болельщикам решить судьбу вратаря
Шотландский "Ливингстон" не смог самостоятельно определиться с тем, стоит ли предлагать новый контракт вратарю Гари Мэйли.
Стоит отметить, что контракт 37-летнего игрока с клубом истекает в июне.
"Ливингстон" предложил болельщикам в твиттере проголосовать за будущее голкипера - продлевать соглашение с ним или прекратить сотрудничество.
| Quite possibly a football first but we’re giving you the chance to decide on the future of goalkeeper @Maley1Gary.— Livingston FC (@LiviFCOfficial) May 25, 2020
With his contract expiring next month, we’re leaving it in the hands of the fans as to whether or not we offer “Stretch” an extension.
Stay or go - you decide!
На момент публикации новости около 67 процентов фанатов поддержали вариант с заключением нового договора с Мэйли.
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