Шотландский клуб предложил болельщикам решить судьбу вратаря

Шотландский "Ливингстон" не смог самостоятельно определиться с тем, стоит ли предлагать новый контракт вратарю Гари Мэйли.

Стоит отметить, что контракт 37-летнего игрока с клубом истекает в июне.

"Ливингстон" предложил болельщикам в твиттере проголосовать за будущее голкипера - продлевать соглашение с ним или прекратить сотрудничество.

| Quite possibly a football first but we’re giving you the chance to decide on the future of goalkeeper @Maley1Gary.



With his contract expiring next month, we’re leaving it in the hands of the fans as to whether or not we offer “Stretch” an extension.



Stay or go - you decide!