Шотландский клуб предложил болельщикам решить судьбу вратаря

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Шотландский клуб предложил болельщикам решить судьбу вратаря

Шотландский "Ливингстон" не смог самостоятельно определиться с тем, стоит ли предлагать новый контракт вратарю Гари Мэйли.

Стоит отметить, что контракт 37-летнего игрока с клубом истекает в июне.

"Ливингстон" предложил болельщикам в твиттере проголосовать за будущее голкипера - продлевать соглашение с ним или прекратить сотрудничество.

На момент публикации новости около 67 процентов фанатов поддержали вариант с заключением нового договора с Мэйли.

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