Шотландский "Ливингстон" близок к подписанию российского вратаря

Фото твиттер "Рубина"

Голкипер казанского "Рубина" Иван Коновалов, скорее всего, отправится в Европу, сообщает "Чемпионат".

По информации источника, шотландский "Ливингстон" уже обсуждает условия контракта с 27-летним россиянином.

Рыночная стоимость Коновалова оценивается в 300 тысяч евро. Летом он станет свободным агентом.

В текущем сезоне вратарь не сыграл за "Рубин" ни одного официального матча.

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