Шоу близок к уходу из "Манчестер Юнайтед" из-за Моуринью

Защитник "Манчестер Юнайтед" Люк Шоу задумался об уходе из клуба из-за испортившихся отношений с главным тренером команды Жозе Моуринью.

Как сообщает The Guardian, фулбек "красных дьяволов" уверен, что наставник не рассчитывает на него в важных матчах.

В связи с этим, Шоу размышляет над сменой клубной прописки уже в январе, чтобы иметь стабильную игровую практику в преддверии ЧМ-2018.

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