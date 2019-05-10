Шоу - лучший игрок "Манчестер Юнайтед" по итогам сезона

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Шоу - лучший игрок "Манчестер Юнайтед" по итогам сезона

Лучшим игроком сезона в "Манчестер Юнайтед" признан защитник Люк Шоу, сообщает официальный сайт клуба.

Шоу занял первое место по результатам голосования среди болельщиков. В борьбе за эту награду он опередил защитника Виктора Линделефа и полузащитника Поля Погба.

"Болельщики всегда верил в меня и поддержали в сложный период. Я горжусь тем, что получил эту награду", - сказал Шоу.

В нынешнем сезоне 23-летний Шоу провел за "Манчестер Юнайтед" 40 матчей во всех турнирах, в которых забил один гол и отдал пять результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

Ранее лучшими игроками "МЮ" становились: 

2008/09 - Неманья Видич

2009/10 - Уэйн Руни

2010/11 - Хавьер Эрнандес

2011/12 - Антонио Валенсия

2012/13 - Робин ван Перси

2013/14 - Давид де Хеа

2014/15 - Давид де Хеа

2015/16 - Давид де Хеа

2016/17 - Андер Эррера

2017/18 - Давид де Хеа

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