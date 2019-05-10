Шоу - лучший игрок "Манчестер Юнайтед" по итогам сезона
Лучшим игроком сезона в "Манчестер Юнайтед" признан защитник Люк Шоу, сообщает официальный сайт клуба.
Шоу занял первое место по результатам голосования среди болельщиков. В борьбе за эту награду он опередил защитника Виктора Линделефа и полузащитника Поля Погба.
"Болельщики всегда верил в меня и поддержали в сложный период. Я горжусь тем, что получил эту награду", - сказал Шоу.
В нынешнем сезоне 23-летний Шоу провел за "Манчестер Юнайтед" 40 матчей во всех турнирах, в которых забил один гол и отдал пять результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.
Ранее лучшими игроками "МЮ" становились:
2008/09 - Неманья Видич
2009/10 - Уэйн Руни
2010/11 - Хавьер Эрнандес
2011/12 - Антонио Валенсия
2012/13 - Робин ван Перси
2013/14 - Давид де Хеа
2014/15 - Давид де Хеа
2015/16 - Давид де Хеа
2016/17 - Андер Эррера
2017/18 - Давид де Хеа
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|37
|95
|2
|Ливерпуль
|37
|94
|3
|Челси
|37
|71
|4
|Тоттенхэм
|37
|70
|5
|Арсенал Лондон
|37
|67
|6
|Манчестер Юнайтед
|37
|66
|7
|Вулверхэмптон
|37
|57
|8
|Эвертон
|37
|53
|9
|Лестер Сити
|37
|51
|10
|Уотфорд
|37
|50
|11
|Вест Хэм Юнайтед
|37
|49
|12
|Кристал Пэлас
|37
|46
|13
|Борнмут
|37
|45
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|37
|42
|15
|Бернли
|37
|40
|16
|Саутгемптон
|37
|38
|17
|Брайтон & Хоув Альбион
|37
|36
|18
|Кардифф Сити
|37
|31
|19
|Фулхэм
|37
|26
|20
|Хаддерсфилд Таун
|37
|15