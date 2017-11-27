Шоу может перейти в "Ньюкасл"

"Ньюкасл" готов подписать защитника "Манчестер Юнайтед" Люка Шоу.

Трансфер может состояться в январе.

Как сообщает Sunday Mirror, "сороки" рассматривают вариант с арендой 22-летнего англичанина.

Напомним, Шоу выступает за манкунианцев с 2014 года.

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