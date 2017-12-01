Шоу может перейти в "Ньюкасл"

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Шоу может перейти в "Ньюкасл"

"Ньюкасл" проявляет интерес к защитнику "Манчестер Юнайтед" Люку Шоу, сообщает The Guardian.

По сведениям издания, "сороки" намерены купить футболиста в зимнее трансферное окно. На его приобретении настаивает лично главный тренер клуба Рафаэль Бенитес. "Дьяволы", в свою очередь, не прочь продать футболиста, так как на него не рассчитывает Жозе Моуринью, но хотят получить за него порядка 20 миллионов евро.

В этом сезоне 22-летний Шоу провел за "Манчестер Юнайтед" всего 2 матча.

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