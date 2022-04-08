Шоу может продлить контракт с "Манчестер Юнайтед"

Фото: твиттер Шоу\Автор неизвестен

Левый защитник сборной Англии и "Манчестер Юнайтед" Люк Шоу в ближайшее время может подписать новое соглашение с "красными дьяволами", сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, на одной из следующих недель представители клуба сядут за стол переговоров с игроком.

Отмечается, что у "Манчестер Юнайтед" есть опция автоматического продления контракта с игроком до лета 2024 года, но они хотят обсудить это лично с Шоу.

Нынешний контракт англичанина рассчитан до лета 2023 года.

Также не пропустите: "Рома" Моуринью проиграла норвежскому клубу в Лиге Конференций. | http://soccernews.ru