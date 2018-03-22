Шоу решил тренироваться дополнительно из-за конфликта с Моуринью

Теги манчестер юнайтедлюк шоу

Шоу решил тренироваться дополнительно из-за конфликта с Моуринью

Защитник "Манчестер Юнайтед" Люк Шоу будет тренироваться дополнительно, сообщает Manchester Evening News.

По сведениям издания, футболист принял решение заниматься еще более усиленно из-за критики со стороны главного тренера манкунианцев Жозе Моуринью.

Ранее сообщалось, что Шоу летом хочет уйти из команды.

В этом сезоне 22-летний Шоу провел за "МЮ" всего 13 матчей.

Не пропустите: "Манчестер Юнайтед" может выставить Санчеса на трансфер. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

Что там в Китае? Оскар и Халк на вершине, Карраско и Гайтан на дне, и другие вести из Поднебесной

Что там в Китае? Оскар и Халк на вершине, Карраско и Гайтан на дне, и другие вести из Поднебесной

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 30 81
2 Манчестер Юнайтед 30 65
3 Ливерпуль 31 63
4 Тоттенхэм 30 61
5 Челси 30 56
6 Арсенал Лондон 30 48
7 Бернли 30 43
8 Лестер Сити 30 40
9 Эвертон 31 40
10 Борнмут 31 36
11 Уотфорд 31 36
12 Брайтон & Хоув Альбион 30 34
13 Ньюкасл Юнайтед 30 32
14 Суонси Сити 30 31
15 Хаддерсфилд Таун 31 31
16 Кристал Пэлас 31 30
17 Вест Хэм Юнайтед 30 30
18 Саутгемптон 30 28
19 Сток Сити 31 27
20 Вест Бромвич Альбион 31 20
Полная таблица

топ-5 тегов