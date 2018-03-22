Шоу решил тренироваться дополнительно из-за конфликта с Моуринью

Защитник "Манчестер Юнайтед" Люк Шоу будет тренироваться дополнительно, сообщает Manchester Evening News.

По сведениям издания, футболист принял решение заниматься еще более усиленно из-за критики со стороны главного тренера манкунианцев Жозе Моуринью.

Ранее сообщалось, что Шоу летом хочет уйти из команды.

В этом сезоне 22-летний Шоу провел за "МЮ" всего 13 матчей.

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