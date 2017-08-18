Шоу все же покинет "Манчестер Юнайтед"

"Манчестер Юнайтед" намерен продать левого защитника Люка Шоу.

Как сообщает британская пресса, тренерскому штабу "красных дьяволов" сказали расстаться с одним из футболистов, если клуб хочет кого-то приобрести еще этим летом.

Наставник "МЮ" Моуринью заявил, что ему нужен центральный защитник, а в таком случае команду должен покинуть именно Шоу.

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