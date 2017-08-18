Шоу все же покинет "Манчестер Юнайтед"

Теги люк шоуманчестер юнайтед

Шоу все же покинет "Манчестер Юнайтед""Манчестер Юнайтед" намерен продать левого защитника Люка Шоу.

Как сообщает британская пресса, тренерскому штабу "красных дьяволов" сказали расстаться с одним из футболистов, если клуб хочет кого-то приобрести еще этим летом.

Наставник "МЮ" Моуринью заявил, что ему нужен центральный защитник, а в таком случае команду должен покинуть именно Шоу. 

Читайте: Не Люком Шоу единым: игроки, которые попадали в немилость к Моуринью | http://soccernews.ru 

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