Шоу звезд на "Энфилде": Бразилия встречается с Хорватией

Бразилия – Хорватия

Стадион: "Энфилд" (Ливерпуль, Англия)

Начало матча: 17:00

Один из главных фаворитов предстоящего чемпионата мира – сборная Бразилии свой первый контрольный матч из двух запланированных перед стартом финальной части турнира сыграет против Хорватии.

Поединок ожидается принципиальным, ведь противостояние бразильцев и хорватов – это не просто встреча двух участников грядущего мундиаля, но и поединок соперников со старыми счетами. Бразилия дважды за последние 12 лет пересекалась с Хорватией на групповом этапе мировых первенств и дважды побеждала представителей Европы (3:1 на домашнем ЧМ-2014 и 1:0 на мундиале-2006). Оба раза эти поражения оставляли "клетчатых" за пределами плей-офф.

Болельщики сборной Бразилии ждут этого матча с большим нетерпением – главный тренер их команды Тите анонсировал появление на поле во втором тайме главной звезды и надежды "селесао" Неймара. Вряд ли он сразу устроит феерию, однако возвращение лидера должно вдохновить пятикратных чемпионов мира. В тоже время у Тите на каждой позиции есть два-три футболиста с мировым именем. Поэтому и преувеличивать роль Неймара не стоит. В товарищеских матчах наставник бразильцев оценит возможности своего коллектива на фоне сильных соперников. Напомним, что в отборе бразильцы не испытали никаких проблем, уверенно заняв в итоговой таблице первую строчку.

Хорватия, в составе которой тоже немало звезд европейского масштаба, играет в последнее время далеко не так, как от нее ожидают. В группе с Украиной, Турцией и Исландией "клетчатым" удалось занять второе место, правда, в матчах плей-офф достаточно уверенно была пройдена Греция. Уже в 2018 году команда Златко Далича проиграла Перу, а затем одолела Мексику. Что до кадровых проблем хорватской сборной, то здесь небольшие проблемы со здоровьем на протяжении недели испытывал Лука Модрич, на котором, вероятно, сказывается непростой клубный сезон, завершившийся всего неделю назад финалом Лиги чемпионов в Киеве.

Интересные факты противостояния сборных Бразилии и Хорватии:

В последний раз команды встречались в финальной стадии Чемпионата Мира 2014 года – тогда сборная Бразилии обыграла балканцев со счетом 3:1

В крайних трех матчах сборная Хорватии забила один мяч

Бразилия не проигрывает почти год или 9 игр кряду

Команды впервые сыграют в рамках товарищеской встречи (до этого дважды играли между собой в финальных стадиях ЧМ)

Ориентировочные составы на игру:

Бразилия: Алиссон – Данило, Миранда, Тиаго Силва, Филипе Луис, Фернандиньо, Паулиньо, Коутиньо, Виллиан, Жезус, Неймар.

Хорватия: Субашич – Врсалько, Вида, Чорлука, Пиварич, Ракитич, Бадель, Ковачич, Пьяца, Перишич, Крамарич.

Прогноз на матч Бразилия – Хорватия:

В предстоящем матче ожидается упорная борьба и не факт, что много забитых мячей. Хорваты вообще за последние три официальных матча отличились всего одним голом, у Бразилии дела с забитыми мячами обстоят получше, но налицо надежная оборона – лишь раз команда Тите пропустила за 6 последних игр.

Букмекеры ставят на Бундестим, за победу которой предлагают средний коэффициент 1.62 баллов, в то же время успех хорватов оценивается в 6.00 баллов. На ничейный исход предлагается коэффициент 3.80 баллов.

Александр Никитин | http://soccernews.ru

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