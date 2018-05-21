Шовковский: "Чемпионские медали в УПЛ решались не на футбольном поле"

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Шовковский: "Чемпионские медали в УПЛ решались не на футбольном поле"Легенда киевского "Динамо" Александр Шовковский высказался об итогах сезона в Украине.

Напомним, что чемпионом страны стал "Шахтер", а киевляне взяли серебряные медали.

"Самое неприятное в этом чемпионате то, что чемпионские медали решались не на футбольном поле. Отрыв в два очка в турнирной таблице и техническое поражение, которое есть у "Динамо". 

Если бы не это поражение, можно было бы смотреть на все обстоятельства по-другому. Это неприятный момент и хочется, чтобы в будущем этого не было. 

Не хочется, чтобы в будущем судьба чемпионата решалась на футбольном поле", - сказал экс-футболист.

Читайте: Фонсека прокомментировал поражение от киевского "Динамо" | http://soccernews.ru

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