Шовковский отказался от работы в России

Теги александр шовковский

Шовковский отказался от работы в РоссииИзвестный в прошлом украинский голкипер Александр Шовковский рассказал о том, почему не хочет принимать участие в проектах в России.

"Мне недавно предложили поучаствовать в проекте. Я отказался по причине, что это было бы некорректно по отношению к нашей стране – поехать в Россию или сотрудничать с Россией. Проект связан с журналистикой, со спортом. Хотели сделать программу.

Предложений поступает достаточно много разных, интересных.

У меня был опыт выступления на мероприятии, где я читал лекцию на тему: работа в команде, лидер в команде, отношения в команде, успешность команды. Такая небольшая, получасовая или часовая лекция", - сказал Шовковский.

Читайте: Шовковский может возглавить команду из второй украинской лиги | http://soccernews.ru

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