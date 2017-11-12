Шовковский поставил Рауля выше Зидана и Месси
Известный в прошлом украинский футболист Александр Шовковский назвал своего самого неудобного соперника.
"Если перечислять сильных соперников на поле, то очень интересно и непредсказуемо действовал Месси. В свое время прекрасным игроком был Зидан, много хлопот доставил и Индзаги. Но когда приходилось играть против форварда "Реала" Рауля, то он, собака, очень часто меня огорчал. Поэтому он для меня - неудобный соперник", - цитирует бывшего футболиста FootballHub.
Напомним, Кривцов похвалил Срну и Мхитаряна. | soccernews.ru
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