Шовковский: "Сборная Украины не достойна быть представлена на мировом первенстве в 2018 году"

Бывший вратарь киевского "Динамо" Александр Шовковский раскритиковал сборную Украины после поражения от Хорватии (0:2) в решающем отборочном матче Чемпионата Мира-2018.

"Пару слов о футболе. Немного сумбурно, но зато честно... Игра забывается, а счёт остаётся. Эмоции не самый хороший помощник в решении любого вопроса, но всё-таки давайте смотреть правде в глаза. После провального выступления на Чемпионате Европы во Франции, вчерашний итоговый результат - это не фиаско и не невезение. Это реальность, которую нам всем надо принять. Это объективность и совокупность всего того, что происходить в нашей стране в целом и в футболе в частности. И для того, чтобы найти пути выхода из этой ситуации, мы, в первую очередь, должны осознать и принять, что на сегодняшний момент сборная Украины не входит в число сильнейших футбольных команд Европы и не достойна быть представлена на мировом первенстве в 2018 году.

Необходимо полностью пересмотреть методы подготовки молодых футболистов и качественно улучшить учебно-тренировочные базы, создавать новые возможности для привлечения молодых ребят в футбольные секции по всей стране, где они будут тренироваться и играть на игровых площадках и стадионах с качественными футбольными полями. Привлекать иностранных детских специалистов или отправлять наших детских тренеров на стажировки в лучшие футбольные академии по всей Европе и Мира. Создать все необходимые условия для работы этих привлечённых специалистов или прошедших стажировку наших тренеров. Получить поддержку государства и не требовать молниеносного результата - его сразу не будет! Но он обязательно будет через 5-7 лет. Но разве в нашей стране умеют работать на перспективу? Разве в нашей стране возможно вкладывать средства и ждать 5-7 лет? Разве в нашей стране готовы терпеть и вынашивать долгосрочные проекты? Мы привыкли жить сегодняшним днём и совсем не хотим думать о будущем.

И пока, мы будем имеем то, что Чемпионат Украины рассыпается, что большинство клубов волокут своё существование на грани банкротства, мы будем так же иметь неутешительные результаты выступлений и сборной Украины. На фоне всего выше изложенного, могу сказать только спасибо тренерскому штабу сборной и игрокам, что дарили нам надежду на выход в плей-офф до последнего тура группового этапа", - написал Шовковский на своей странице в Facebook.

Напомним, что Украина заняла третье место в своей группе и не сумела пробиться в финальную стадию мундиаля.

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