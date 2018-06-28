Шовковский: "Своими действиями Нойер просто унизил партнеров по команде"

Бывший вратарь сборной Украины Александр Шовковский высказался об игре голкипера национальной команды Германии Мануэля Нойера в матче ЧМ с Южной Кореей (0:2).

После первого гола Нойер оставил штрафную площадку и побежал помогать команде в атаке, за что немцы пропустили второй мяч.

"Я считаю его одним из лучших вратарей современности, но каждый должен заниматься своим делом. Своими действиями в конце второго тайма, после пропущенного первого мяча, он показал высокомерное отношение к партнерам и полное неуважение к сопернику.

Неужели он думал, что его партнеры по команде слабее Нойера в игре ногами и лишь только он способен решить исход поединка, подключившись в атаку и начав обводить на половине поля соперника?

Я полностью согласен с тем, что в подобной ситуации вратарь с высокими антропометрическими данными просто обязан находиться в штрафной соперника. Но только при исполнении штрафных или угловых ударов. Но ни в коем случае вратарь не должен действовать подобным образом.

Своими действиями он просто унизил партнеров по команде, поставив себя выше их технического мастерства. Это недопустимо для игрока такого уровня", – написал Шовковский.

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