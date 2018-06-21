Шойгу: "Выход России в плей-офф ЧМ - огромное событие для всей страны"
Президент Русского географического общества (РГО) Сергей Шойгу прокомментировал выход сборной России в плей-офф ЧМ-2018.
По словам Шойгу, это огромное событие для страны.
"Мы заслуживаем побед, мы многое сделали для этого. Надеемся, что и наши спортсмены ответят тем же. Потому что страна построила большое количество стадионов за такое короткое время. Это прекрасные, потрясающие сооружения.
Футбол это то, что объединяет. Объединяет всех. Все, что, собственно, демонстрирует наша страна. Там же на площадях и мексиканцы, и бразильцы, и те, кто не очень настроен в обычной жизни дружить между собой", - отметил он.
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Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Россия
|2
|6
|2
|Уругвай
|2
|6
|3
|Египет
|2
|0
|4
|Саудовская Аравия
|2
|0
|Группа B
|М
|О
|1
|Испания
|2
|4
|2
|Португалия
|2
|4
|3
|Иран
|2
|3
|4
|Марокко
|2
|0
|Группа C
|М
|О
|1
|Франция
|2
|6
|2
|Дания
|2
|4
|3
|Австралия
|2
|1
|4
|Перу
|2
|0
|Группа D
|М
|О
|1
|Хорватия
|2
|6
|2
|Исландия
|1
|1
|3
|Аргентина
|2
|1
|4
|Нигерия
|1
|0
|Группа E
|М
|О
|1
|Сербия
|1
|3
|2
|Бразилия
|1
|1
|3
|Швейцария
|1
|1
|4
|Коста-Рика
|1
|0
|Группа F
|М
|О
|1
|Швеция
|1
|3
|2
|Мексика
|1
|3
|3
|Германия
|1
|0
|4
|Южная Корея
|1
|0
|Группа G
|М
|О
|1
|Бельгия
|1
|3
|2
|Англия
|1
|3
|3
|Тунис
|1
|0
|4
|Панама
|1
|0
|Группа H
|М
|О
|1
|Япония
|1
|3
|2
|Сенегал
|1
|3
|3
|Польша
|1
|0
|4
|Колумбия
|1
|0