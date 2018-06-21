Шойгу: "Выход России в плей-офф ЧМ - огромное событие для всей страны"

Президент Русского географического общества (РГО) Сергей Шойгу прокомментировал выход сборной России в плей-офф ЧМ-2018.

По словам Шойгу, это огромное событие для страны.

"Мы заслуживаем побед, мы многое сделали для этого. Надеемся, что и наши спортсмены ответят тем же. Потому что страна построила большое количество стадионов за такое короткое время. Это прекрасные, потрясающие сооружения.

Футбол это то, что объединяет. Объединяет всех. Все, что, собственно, демонстрирует наша страна. Там же на площадях и мексиканцы, и бразильцы, и те, кто не очень настроен в обычной жизни дружить между собой", - отметил он.

Читайте: Украинский комментатор: "Сначала футболистов сборной России сажали на кол, а теперь полный оргазм" | http://soccernews.ru