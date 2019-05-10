Шпаргалка для Эмери! Рассказываем о ТОП-6 футболистах, которые могут усилить "Арсенал" уже этим летом

После того, как Унаи Эмери проиграл борьбу за первую четверку АПЛ (даже если "Тоттенхэм" проиграет в последнем туре, "Арсеналу" придется громить "Бернли" со счетом 10:0, чтобы уровнять разницу забитых и пропущенных) стало очевидно, что испанскому специалисту нужны резервы для реформации состава, так как одной из причин провала в конце сезона стала физика, а вернее ее недостаток, чтобы одинаково успешно играть на 2 фронта. Портал Soccernews, при помощи авторитетного издания FourFourTwo составил список из 6 футболистов, которые стали бы не лишними для состава Эмери в следующем сезоне. Главными критериями для отбора стали: (а) реалистичность подписания даже для клуба, который (в случае с "канонирами" – возможно!) не сыграет в Лиге Чемпионов; (б) адекватная цена, ведь все понимают, что "Арсенал" – это не тот клуб, который заплатит 100 млн евро за одного футболиста.

Камиль Глик ("Монако") – центральный защитник

Ненадежность Шкодрана Мустафи и постоянные травмы Лорана Косельны заставляют Унаи Эмери подумать о приобретении двух качественных центральных защитников. Один из них должен иметь немалый опыт выступлений на высоком уровне и иметь явно выраженные лидерские качества. Все это можно найти в персоне Камиля Глика! Поляк находился в сфере интересов "Арсенала" еще в 2015 году, когда выступал за "Торино", и сейчас просто идеальный момент, чтобы подписать его. Глик показывает очень достойную игру в составе "Монако", особенно тогда, когда клуб выигрывал чемпионат Франции и доходил до полуфинала Лиги Чемпионов, и отличается своей мощью, тактической выучкой и влиянием как на поле, так и за его пределами. Сейчас "монегаски" попали в глубокую кризисную яму, и это еще одно доказательство того, что Глику нужно искать новые вызовы прямо сейчас. Ему 31, и дальнейшее затягивание перехода в более сильный клуб может привести к временной точке, когда делать подобные шаги станет слишком поздно. В Лондоне Глик вполне может стать бесспорным игроком стартового состава, а также обеспечить Эмери и компании несколько важных голов.

Родриго Тарин ("Леганес") – центральный защитник

Второй центральный защитник должен быть более молодым и не таким опытным, но при этом его потенциал должен быть невероятно высок. "Арсенал" любит подписывать себе выпускников Ла Масии, и в этом плане имя Родриго Тарина приходит на ум первым. 22-летний воспитанник "Барселоны" стал свободным агентом прошлым летом после того, как его попытки попасть в первую команду провалились, однако его попытки были высоко оценены другим испанским клубом. В текущем сезоне Тарин был частью неплохой защитной линии "Леганеса". В 14 матчах, когда Родриго выходил на поле в стартовом составе, его команда пропустила все 13 голов. Тарин отличается хорошим набором техники (не удивительно, он ведь прошел через школу "Барселоны") и очень хорошо владеет первым пассом.

Жуниор Фирпо ("Бетис") – левый защитник

Позиция левого защитника в "Арсенале" также нуждается в усилении, ведь Начо Монреалю уже 33, а Сеад Колашинац – противоречивый персонаж, когда речь идет о защитных действиях. Подписание Жуниора Фирпо может стать довольно затратным, ведь в его контракте прописана сумма отступных в размере 50 млн евро. Однако, это того стоит! 22-летний уроженец Доминиканской Республики может сыграть чистого латераля, так как одинаково хорош и в оборонной, и в атакующей работе (в последней даже лучше). Не удивительно, что в текущем сезоне СМИ приписали интерес к игроку со стороны мадридского "Реала", утверждая, что Фирпо может стать долгосрочной заменой Марсело. Кроме того, универсальность Фирпо позволяет ему сыграть на позиции центрального защитника, что, с учетом частых, если угодно – хронических, травм "канониров" может стать полезной опцией.

Кенни Лала ("Страсбург") – правый защитник

Карьера Эктора Белльерина явно пошла не в том направлении, так что "Арсеналу" очень понадобится приличный и, что самое главное, номинальный правый защитник, который сможет добавить конкуренции в линию и подменить испанца в случае чего. Лала, который был, пожалуй, лучшим правым защитником в Лиге 1 в текущем сезоне, идеально подходит для "Арсенала". В 27 лет он все еще амбициозен и достаточно хорош, чтобы играть в составе команды Эмери. Однако, не стоит ожидать, что он сможет играть в каждом туре АПЛ, ибо еще совсем недавно Лала находился в низших французских дивизионах, и ему придется привыкнуть к уровню самой богатой лиги мира. Комфортней всего французу выступать на позиции правого фулбэка при схеме 3-5-2 (5-3-2).

Руслан Малиновский ("Генк") – центральный полузащитник

Как сообщали европейские СМИ, "Арсенал" достаточно долго ждал момента, чтобы пригласить на должность спортивного директора Рамона Мончи. В итоге ожидания оказались напрасными, Рамон переехал обратно в "Севилью", но его старый знакомый Унаи Эмери помнит, на каких игроков указывал испанец в свое время, и все еще держит их у себя на карандаше. Одним из таких является Руслан Малиновский. Он очень помог "Генку" ворваться в борьбу за бельгийское чемпионство, и мог оказаться в "Роме" (где работал Мончи) уже в январе, но трансфер сорвался. 26-летний украинец отличается отличным физическим состоянием, виденьем поля и прекрасными ударами со средней и дальней дистанции. Вряд ли его можно назвать равноценной заменой Аарону Рэмзи, но при этом он может добавить нестандартности в игру канониров, особенно в том случае, когда Месут Озил в очередной раз будет "не в форме".

Маркус Тюрам ("Генгам") – форвард

"Арсенал" имеет двух хороших форвардов – Александра Ляказетта и Пьера-Эмерика Обамеянга. Однако, "канонирам" очень нужен вариант для подмены, если учитывать тот факт, что Данни Уэлбек уже давно не показывает высокого уровня игры и покинет Лондон уже этим летом. Маркус Тюрам, сын легендарного Лилиана Тюрама, может отлично подойти для этой роли. Он играет в "Генгаме", который, скорее всего, вылетит из Лиги 1, а контракт самого игрока действует до 2020 года. Это означает, что покупка Тюрама, который способен сыграть как на позиции центрального нападающего, так и слева в атаке, может быть очень выгодной и с точки зрения денег, и с позиции качества. Француз является отличным дриблером и имеет превосходный навык завершения атак. Да, он неопытный и, в некотором роде капризный (из-за возраста), но у Тюрама хороший потенциал, и он может вырасти в очень солидного игрока.

Ссылка на оригинальный материал – FourFourTwo.

Перевел, адаптировал и дополнил Игорь Малиенко | soccernews.ru