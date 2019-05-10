Шпаргалка для Эмери! Рассказываем о ТОП-6 футболистах, которые могут усилить "Арсенал" уже этим летом

Теги руслан малиновскийкамиль гликхуниор фирпо

Шпаргалка для Эмери! Рассказываем о ТОП-6 футболистах, которые могут усилить "Арсенал" уже этим летом

После того, как Унаи Эмери проиграл борьбу за первую четверку АПЛ (даже если "Тоттенхэм" проиграет в последнем туре, "Арсеналу" придется громить "Бернли" со счетом 10:0, чтобы уровнять разницу забитых и пропущенных) стало очевидно, что испанскому специалисту нужны резервы для реформации состава, так как одной из причин провала в конце сезона стала физика, а вернее ее недостаток, чтобы одинаково успешно играть на 2 фронта. Портал Soccernews, при помощи авторитетного издания FourFourTwo составил список из 6 футболистов, которые стали бы не лишними для состава Эмери в следующем сезоне. Главными критериями для отбора стали: (а) реалистичность подписания даже для клуба, который (в случае с "канонирами" – возможно!) не сыграет в Лиге Чемпионов; (б) адекватная цена, ведь все понимают, что "Арсенал" – это не тот клуб, который заплатит 100 млн евро за одного футболиста.

Камиль Глик ("Монако") – центральный защитник

Ненадежность Шкодрана Мустафи и постоянные травмы Лорана Косельны заставляют Унаи Эмери подумать о приобретении двух качественных центральных защитников. Один из них должен иметь немалый опыт выступлений на высоком уровне и иметь явно выраженные лидерские качества. Все это можно найти в персоне Камиля Глика! Поляк находился в сфере интересов "Арсенала" еще в 2015 году, когда выступал за "Торино", и сейчас просто идеальный момент, чтобы подписать его. Глик показывает очень достойную игру в составе "Монако", особенно тогда, когда клуб выигрывал чемпионат Франции и доходил до полуфинала Лиги Чемпионов, и отличается своей мощью, тактической выучкой и влиянием как на поле, так и за его пределами. Сейчас "монегаски" попали в глубокую кризисную яму, и это еще одно доказательство того, что Глику нужно искать новые вызовы прямо сейчас. Ему 31, и дальнейшее затягивание перехода в более сильный клуб может привести к временной точке, когда делать подобные шаги станет слишком поздно. В Лондоне Глик вполне может стать бесспорным игроком стартового состава, а также обеспечить Эмери и компании несколько важных голов.

Родриго Тарин ("Леганес") – центральный защитник

Второй центральный защитник должен быть более молодым и не таким опытным, но при этом его потенциал должен быть невероятно высок. "Арсенал" любит подписывать себе выпускников Ла Масии, и в этом плане имя Родриго Тарина приходит на ум первым. 22-летний воспитанник "Барселоны" стал свободным агентом прошлым летом после того, как его попытки попасть в первую команду провалились, однако его попытки были высоко оценены другим испанским клубом. В текущем сезоне Тарин был частью неплохой защитной линии "Леганеса". В 14 матчах, когда Родриго выходил на поле в стартовом составе, его команда пропустила все 13 голов. Тарин отличается хорошим набором техники (не удивительно, он ведь прошел через школу "Барселоны") и очень хорошо владеет первым пассом.

Жуниор Фирпо ("Бетис") – левый защитник

Позиция левого защитника в "Арсенале" также нуждается в усилении, ведь Начо Монреалю уже 33, а Сеад Колашинац – противоречивый персонаж, когда речь идет о защитных действиях. Подписание Жуниора Фирпо может стать довольно затратным, ведь в его контракте прописана сумма отступных в размере 50 млн евро. Однако, это того стоит! 22-летний уроженец Доминиканской Республики может сыграть чистого латераля, так как одинаково хорош и в оборонной, и в атакующей работе (в последней даже лучше). Не удивительно, что в текущем сезоне СМИ приписали интерес к игроку со стороны мадридского "Реала", утверждая, что Фирпо может стать долгосрочной заменой Марсело. Кроме того, универсальность Фирпо позволяет ему сыграть на позиции центрального защитника, что, с учетом частых, если угодно – хронических, травм "канониров" может стать полезной опцией.

Кенни Лала ("Страсбург") – правый защитник

Карьера Эктора Белльерина явно пошла не в том направлении, так что "Арсеналу" очень понадобится приличный и, что самое главное, номинальный правый защитник, который сможет добавить конкуренции в линию и подменить испанца в случае чего. Лала, который был, пожалуй, лучшим правым защитником в Лиге 1 в текущем сезоне, идеально подходит для "Арсенала". В 27 лет он все еще амбициозен и достаточно хорош, чтобы играть в составе команды Эмери. Однако, не стоит ожидать, что он сможет играть в каждом туре АПЛ, ибо еще совсем недавно Лала находился в низших французских дивизионах, и ему придется привыкнуть к уровню самой богатой лиги мира. Комфортней всего французу выступать на позиции правого фулбэка при схеме 3-5-2 (5-3-2).

Руслан Малиновский ("Генк") – центральный полузащитник

Как сообщали европейские СМИ, "Арсенал" достаточно долго ждал момента, чтобы пригласить на должность спортивного директора Рамона Мончи. В итоге ожидания оказались напрасными, Рамон переехал обратно в "Севилью", но его старый знакомый Унаи Эмери помнит, на каких игроков указывал испанец в свое время, и все еще держит их у себя на карандаше. Одним из таких является Руслан Малиновский. Он очень помог "Генку" ворваться в борьбу за бельгийское чемпионство, и мог оказаться в "Роме" (где работал Мончи) уже в январе, но трансфер сорвался. 26-летний украинец отличается отличным физическим состоянием, виденьем поля и прекрасными ударами со средней и дальней дистанции. Вряд ли его можно назвать равноценной заменой Аарону Рэмзи, но при этом он может добавить нестандартности в игру канониров, особенно в том случае, когда Месут Озил в очередной раз будет "не в форме".

Маркус Тюрам ("Генгам") – форвард

"Арсенал" имеет двух хороших форвардов – Александра Ляказетта и Пьера-Эмерика Обамеянга. Однако, "канонирам" очень нужен вариант для подмены, если учитывать тот факт, что Данни Уэлбек уже давно не показывает высокого уровня игры и покинет Лондон уже этим летом. Маркус Тюрам, сын легендарного Лилиана Тюрама, может отлично подойти для этой роли. Он играет в "Генгаме", который, скорее всего, вылетит из Лиги 1, а контракт самого игрока действует до 2020 года. Это означает, что покупка Тюрама, который способен сыграть как на позиции центрального нападающего, так и слева в атаке, может быть очень выгодной и с точки зрения денег, и с позиции качества. Француз является отличным дриблером и имеет превосходный навык завершения атак. Да, он неопытный и, в некотором роде капризный (из-за возраста), но у Тюрама хороший потенциал, и он может вырасти в очень солидного игрока.

Ссылка на оригинальный материал – FourFourTwo.

Перевел, адаптировал и дополнил Игорь Малиенко soccernews.ru

Личный футбольный блог автора - Instagram
��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Барселона" определилась со стоимостью Коутиньо

"Барселона" определилась со стоимостью Коутиньо

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Генк Генк 30 63
2 Клуб Брюгге Клуб Брюгге 30 56
3 Стандард Льеж Стандард Льеж 30 53
4 Андерлехт Андерлехт 30 51
5 Гент Гент 30 50
6 Антверпен Антверпен 30 49
7 Сент-Трюйден Сент-Трюйден 30 47
8 Кортрийк Кортрийк 30 43
9 Шарлеруа Шарлеруа 30 42
10 Мукрон Перувелз Мукрон Перувелз 30 40
11 Зульте-Варегем Зульте-Варегем 30 33
12 Эупен Эупен 30 32
13 Серкль Брюгге Серкль Брюгге 30 28
14 Остенде Остенде 30 27
15 Ред Стар Ваасланд Ред Стар Ваасланд 30 27
16 Локерен Локерен 30 20
Полная таблица

топ-5 тегов