Шпаргалка для Клоппа! 5 футболистов, которые могли бы усилить "Ливерпуль" в следующем сезоне

Текущий сезон уже получился для "Ливерпуля" невероятно удачным. Команда проиграла всего 1 матч из 38 в АПЛ, установив личный рекорд по количеству набранных очков в Премьер-лиги, а также второй раз кряду дошла до финала Лиги Чемпионов, где на сей раз придется скрестить мечи с "Тоттенхэмом". Однако, нет предела совершенству, да и несколько факторов указывают на то, что руководству "красных" и конкретно Клоппу нельзя расслабляться и нужно уже сейчас варианты для усиления состава. Пройдемся по порядку! Во-первых, чемпионская гонка в АПЛ была проиграна, так что стимул стать еще сильнее определенно есть. Во-вторых, скамейка Клоппа далеко не длинная, потому на некоторых этапах сезона возникают проблемы с ротацией (во многом, именно это не позволило "Ливерпулю" оставаться в форме зимой и не оступаться во встречах, которые в нормальном состоянии обычно выигрываются). Редакция Soccernews проанализировала европейский рынок футболистов, а также трансферные слухи в ведущих континентальных СМИ, и составила свой список из 5 футболистов, которые могут очень хорошо укрепить команду Клоппа.

Дайо Упамекано ("РБ Лейпциг") – центральный защитник

На данный момент в "Ливерпуле" играет один из лучших центральных защитников мира. Во всяком случае, многие эксперты и болельщики именуют Ван Дейка именно так. Однако, позиция рядом с ним все еще вызывает сомнения. Жоэль Матип показал, что способен играть качественно, однако его постоянные травмы не дают камерунцу полностью раскрыться и показать свой лучший футбол на "Энфилде". А Джо Гомес чаще используется на правом фланге обороны, чтобы добавить надежности в защитные действия. В Европе есть не так много игроков, которые имеют баланс между не шибко большим возрастом и достаточно солидными умениями. Лучший вариант – Дайо Упамекано. В 20 лет он является одним из лучших защитников Бундеслиги, его физические данные помогают выигрывать множество единоборств, а скорость (на редкость высокая для центрального защитника) является средством для погони за юркими футболистами атакующей линии.

Тони Лато ("Валенсия") – левый защитник

Место Эндрю Робертсона на левом фланге обороны "Ливерпуля" является абсолютно неприкосновенным. Шотландец отлично понимает задачи Клоппа и таранит стандартны хорошей игры за счет своей работоспособности. Однако, неприкосновенное место является проблемой, когда Робертсон вылетает из строя. Нынешний сезон показал, что единственным вариантом левого защитника "на случай чего" является Джеймс Милнер. Однако, англичанин не показывает фантастическую игру на этой позиции. Сложно искать футболиста, который добровольно сядет на скамейку, и одним из тех, кто подходит для этой роли, является Тони Лато. Футболист испанской "Валенсии" регулярно подменяет Хосе Гайа в своем клубе. Кроме того, он очень быстрый, продуктивный и, что очень важно, всего лишь 22-летний. Лато может стать звездой в будущем, и "Ливерпуль" отлично подходит на роль трамплина.

Уссем Ауар ("Лион") – центральный полузащитник

Центр поля "Ливерпуля" в его идеальном виде выглядит достаточно неплохо – Кейта, Милнер, Хендерсон, Фабиньо, Вейналдум и Окслейд-Чемберлейн. Не совсем понятно, как уместить всех этих людей в заявку, но при этом Клоппу все еще нужен человек в эту зону, поскольку ни один из имеющихся центральных полузащитников не способен в полной мере обеспечить "Ливерпуля" быстрый и своевременный выход из обороны в атаку. А Ауар это умеет! В текущем сезоне француз находится в отличной форме и, вместе с Ндомбеле, буквально цементирует центр поля "ткачей". Главной задачей Уссема является взять мяч у центральных защитников и придумать, что делать с ним дальше. В большинстве случаев Ауар находил оригинальные и точные решения ситуации. Футболисту всего 20 лет, и приглашение на "Энфилд" наверняка станет очень большим шагом вперед для него.

Хаким Зийех ("Аякс") – центральный атакующий полузащитник

Учитывая тот факт, что последние несколько сезонов Хаким Зийех регулярно находится на стабильно высоком уровне, несколько странно наблюдать за его пребыванием в чемпионате Голландии. А нынешний сезон и полуфинал Лиги Чемпионов с "Аяксом" однозначно дали понять, что марокканец готов к повышению. "Ливерпуль" подходит на роль его нового дома. Зийех является конструктором атак, который способен играть как из глубины, так и замещать кого-то в атакующей тройке (в схеме 4-3-3), создавая достаточно шансов и моментов для партнеров за счет своего точно, быстрого и своевременного дриблинга, а также точных передач на короткие и средние (а иногда даже и дальние) дистанции. Если у распоряжении Клоппа окажется Зийех, то у немецкого специалиста появится больше вариантов для трансформации своих тактических моделей.

Тимо Вернер ("РБ Лейпциг") – нападающий

Тимо Вернер является очень скоростным футболистом, который способен подхватывать контратаки на чужой половине поля и давать им дополнительное ускорение, либо же самостоятельно завершать быстрые выпады. Такой набор определенно подойдет под очень атакующую команду Клоппа. Кроме того, не стоит забывать, что Вернер, как и Клопп, является немцем, что, безусловно, обеспечит наивысший уровень понимания между тренером и футболистом. В текущем сезоне Вернер забил 16 голов в Бундеслиге, а его "РБ Лейпциг" вернулся в Лигу Чемпионов, выиграв бронзу чемпионата Германии. Контракт Вернера истекает летом 2020 года, так что в трансфере заинтересован не только сам игрок, но и боссы "красных быков", ибо летнее трансферное окно – это хороший способ выручить за форварда более 50 млн евро. Сообщается, что с Вернером контактирует мюнхенская "Бавария", однако нет никаких сомнений, что в случае интереса "Ливерпуль" – на минуточку, вице-чемпион самой богатой лиги мира – сможет перебить любое предложение.

И горь Малиенко | soccernews.ru