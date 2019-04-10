Шпрыгин: "Если "Зенит" не захочет видеть у себя Кокорина, "Динамо" с радостью предложит ему контракт"

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Шпрыгин: "Если "Зенит" не захочет видеть у себя Кокорина, "Динамо" с радостью предложит ему контракт"

Экс-глава Всероссийского объединения болельщиков Александр Шпрыгин и фанат "Динамо" заявил, что сделает все возможное, чтобы клуб предложил контракт Александру Кокорину

"Если "Зенит" не захочет видеть у себя Сашу, то "Динамо" с радостью предложит ему контракт. За много лет пребывания в футболе я найду рычаги и инструменты влияния, чтобы Кокориным в нашем клубе заинтересовались. При таком раскладе, уверен, возьмем его назад", - сказал Шпрыгин.

Напомним, что Кокорин, его брат Кирилл, их друг Александр Протасовицкий, а также полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев уже полгода содержатся в СИЗО "Бутырка" из-за избиения Пака, генерального директора "НАМИ" Сергея Гайсина, а также водителя Виталия Соловчука.

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