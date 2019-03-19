Шройдер сменит Нагельсманна на посту тренера "Хоффенхайма"

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Шройдер сменит Нагельсманна на посту тренера "Хоффенхайма"

В следующем сезоне пост главного тренера "Хоффенхайма" займет Альфред Шройдер.

Эту информацию уже официально подтвердил клуб. Шройдер подпишет трехлетнее соглашение. Напомним, что нынешний наставник "сине-белых" Юлиан Нагельсманн отправится тренировать "РБ Лейпциг".

Отметим, что Шройдер уже несколько раз входил в тренерские штабы "Хоффенхайма". В настоящее время 46-летний специалист является ассистентом наставника "Аякса" Эрика тен Хага.

После 26 туров "Хоффенхайм" с 38 очками занимает девятое место в Бундеслиге.

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