"Шрусбери" и "Вест Хэм" переиграют свой матч кубка Англии

В рамках 1/32 финала кубка Англии "Шрусбери" и "Вест Хэм" сыграли в "сухую" ничью.

"Шрусбери" - "Вест Хэм" - 0:0

"Вест Хэм": Харт, Рид (Кина, 86), Огбонна, Райс, Берк, Куяте, Обьянг, Каллен, Масуаку, Чичарито (Мартинес Тони, 71), Айю.

Напомним, ранее борьбу за кубок прекратил "Лидс". | soccernews.ru