"Шрусбери" и "Вест Хэм" переиграют свой матч кубка Англии

Теги шрусбери таунвест хэм юнайтед

"Шрусбери" и "Вест Хэм" переиграют свой матч кубка АнглииВ рамках 1/32 финала кубка Англии "Шрусбери" и "Вест Хэм" сыграли в "сухую" ничью.

"Шрусбери" - "Вест Хэм" - 0:0

"Вест Хэм": Харт, Рид (Кина, 86), Огбонна, Райс, Берк, Куяте, Обьянг, Каллен, Масуаку, Чичарито (Мартинес Тони, 71), Айю.

Напомним, ранее борьбу за кубок прекратил "Лидс". | soccernews.ru

комментарии

опрос

Главное событие 2017 года?
Все опросы

главное

ПСЖ разгромил "Ренн" и вышел в 1/16 финала Кубка Франции

ПСЖ разгромил "Ренн" и вышел в 1/16 финала Кубка Франции

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 18 52
2 Манчестер Юнайтед 18 41
3 Челси 18 38
4 Ливерпуль 18 34
5 Арсенал Лондон 18 33
6 Бернли 18 32
7 Тоттенхэм 18 31
8 Лестер Сити 18 26
9 Уотфорд 18 22
10 Эвертон 17 22
11 Хаддерсфилд Таун 18 21
12 Саутгемптон 18 18
13 Брайтон & Хоув Альбион 18 18
14 Кристал Пэлас 18 17
15 Вест Хэм Юнайтед 18 17
16 Борнмут 18 16
17 Сток Сити 18 16
18 Ньюкасл Юнайтед 18 15
19 Вест Бромвич Альбион 18 14
20 Суонси Сити 17 12
Полная таблица

топ-5 тегов