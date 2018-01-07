"Шрусбери" - "Вест Хэм" - 0:0 (обзор)

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"Шрусбери" - "Вест Хэм" - 0:0 (обзор)Смотрите видеообзор матча 1/32 финала кубка Англии, в котором "Шрусбери" и "Вест Хэм" не смогли определить победителя.

Также читайте отчет об игре. | soccernews.ru

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