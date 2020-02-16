В интернете выложили фото новой выездной формы "Барселоны"

В сети появилось фото новой выездной формы "Барселоны".

Новый комплект будет выполнен в черных цветах с золотистыми элементами на воротнике, рукавах и логотипах. Форма будет использоваться в сезоне 2020/21.

После 24 туров "Барселона" занимает в Примере второе место. "Барса" и "Реал" имеют одинаковое количество очков, однако у "сливочных" есть игра в запасе.

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