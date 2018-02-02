Штанге возглавил сборную Сирии

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Штанге возглавил сборную Сирии

Главным тренером сборной Сирии назначен немец Бернд Штанге, сообщает AFP.

По сведениям издания, немецкий специалист подписал с сирийской федерацией футбола годичный контракт.

69-летний Штанге ранее тренировал "Карл Цейсс", сборную ГДР, "Герту", "Лейпциг", "Днепр", "ЦСКА-Борисфен", "Перт Глори", сборную Омана, сборную Ирака, "Аполлон", сборную Белоруссии и сборную Сингапура.

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