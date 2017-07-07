Штарке анонсировал возвращение Нойера к началу сезона

Теги бавария мюнхенмануэль нойер

Штарке анонсировал возвращение Нойера к началу сезонаГолкипер мюнхенской "Баварии" Том Штарке считает, что его одноклубник Мануэль Нойер успеет восстановиться от травмы к началу сезона.

"Травма Нойера оказалась более сложной, чем предполагалось изначально. Исходя из того, что период лечения настолько продлился, можно предположить, что повреждение не было таким простым. Но я считаю, что дела у Нойера складываются сейчас удачно и ничто не помешает ему на старте сезона быть в строю", - сказал он.

Нойер травмировался в матче с "Реалом" (2:4) в прошлом сезоне.

Читайте: Нойер возобновил тренировки | http://soccernews.ru

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