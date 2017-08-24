Штарке: "Бавария" хочет быть тактически более гибкой"

Тренер голкиперов "Баварии" Том Штарке рассказал, что клуб хочет быть разносторонним при выборе тактики.

"Что касается стиля игры, то у "Баварии" нет твёрдо установленного тактического рисунка. Как, например, система 4-3-3. Мы хотим быть тактически более гибкими. В течение одной игры всё меняется так часто, что здесь догмы не нужны. У нас простая философия: мы хотим владеть мячом и лишать его соперника. А в итоге хотим выиграть матч" - приводит слова Штарке Goal.com.

Читайте также: Хенесс рассказал, как "Бавария" намерена противостоять безумию грандов на трансферном рынке. | http://soccernews.ru