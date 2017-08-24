Штарке: "Бавария" хочет быть тактически более гибкой"
Тренер голкиперов "Баварии" Том Штарке рассказал, что клуб хочет быть разносторонним при выборе тактики.
"Что касается стиля игры, то у "Баварии" нет твёрдо установленного тактического рисунка. Как, например, система 4-3-3. Мы хотим быть тактически более гибкими. В течение одной игры всё меняется так часто, что здесь догмы не нужны. У нас простая философия: мы хотим владеть мячом и лишать его соперника. А в итоге хотим выиграть матч" - приводит слова Штарке Goal.com.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Боруссия Дортмунд
|1
|3
|2
|Бавария Мюнхен
|1
|3
|3
|Герта
|1
|3
|4
|Шальке
|1
|3
|5
|Ганновер 96
|1
|3
|6
|Боруссия Менхенгладбах
|1
|3
|7
|Гамбург
|1
|3
|8
|Хоффенхайм
|1
|3
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|1
|1
|10
|Фрайбург
|1
|1
|11
|Аугсбург
|1
|0
|12
|Кельн
|1
|0
|13
|Майнц 05
|1
|0
|14
|Вердер Бремен
|1
|0
|15
|Байер Леверкузен
|1
|0
|16
|РБ Лейпциг
|1
|0
|17
|Штутгарт
|1
|0
|18
|Вольфсбург
|1
|0