Штарке: "Бавария" хочет быть тактически более гибкой"

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Штарке: "Бавария" хочет быть тактически более гибкой"

Тренер голкиперов "Баварии" Том Штарке рассказал, что клуб хочет быть разносторонним при выборе тактики.

"Что касается стиля игры, то у "Баварии" нет твёрдо установленного тактического рисунка. Как, например, система 4-3-3. Мы хотим быть тактически более гибкими. В течение одной игры всё меняется так часто, что здесь догмы не нужны. У нас простая философия: мы хотим владеть мячом и лишать его соперника. А в итоге хотим выиграть матч" - приводит слова Штарке Goal.com.

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