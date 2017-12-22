Штарке может продолжить карьеру в следующем сезоне

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Штарке может продолжить карьеру в следующем сезоне

Вратарь "Баварии" Том Штарке может продолжить карьеру в следующем сезоне.

"Я рад вернуться на поле. Особенно учитывая тот факт, что команду вновь возглавил Юпп Хайнкес. На тренировках у нас царит отличный микроклимат. Я пока не могу исключить возможности, что буду играть в следующем сезоне. Если клуб будет нуждаться в моих услугах, то я буду в его распоряжении" - приводит слова 36-летнего стража ворот Goal.com.

Напомним, что по окончании прошлого сезона Штарке повесил перчатки на гвоздь, однако из-за травм Мануэля Нойера и Свена Ульрайха ему пришлось возобновить карьеру. 

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