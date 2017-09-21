Штарке возобновил карьеру в "Баварии"

Тяжёлая травма голкипера Мануэля Нойера вынудила руководство "Баварии" в срочном порядке искать усиление вратарской позиции.

Как сообщает Bild, решение проблемы было найдено благодаря Тому Штарке, который решил возобновить карьеру.

Теперь 36-летний Штарке, который повесил перчатки на гвоздь по окончании прошлого сезона, будет сменщиком Свена Ульрайха.

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