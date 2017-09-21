Штарке возобновил карьеру в "Баварии"

Теги бавария мюнхенмануэль нойертом штарке

Штарке возобновил карьеру в "Баварии"

Тяжёлая травма голкипера Мануэля Нойера вынудила руководство "Баварии" в срочном порядке искать усиление вратарской позиции.

Как сообщает Bild, решение проблемы было найдено благодаря Тому Штарке, который решил возобновить карьеру.

Теперь 36-летний Штарке, который повесил перчатки на гвоздь по окончании прошлого сезона, будет сменщиком Свена Ульрайха.

Не пропустите: "Бавария" потеряла на неопределенный срок своего хавбека. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 2017/2018?
Все опросы

главное

"Спартак" объявил о продлении Комбарова и Глушакова

"Спартак" объявил о продлении Комбарова и Глушакова

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Боруссия Дортмунд 5 13
2 Бавария Мюнхен 5 12
3 Хоффенхайм 5 11
4 Ганновер 96 5 11
5 Аугсбург 5 10
6 Шальке 5 9
7 Боруссия Менхенгладбах 5 8
8 Герта 5 8
9 РБ Лейпциг 5 7
10 Айнтрахт Франкфурт 5 7
11 Гамбург 5 6
12 Штутгарт 5 6
13 Вольфсбург 5 5
14 Байер Леверкузен 5 4
15 Майнц 05 5 3
16 Фрайбург 5 3
17 Вердер Бремен 5 2
18 Кельн 5 0
Полная таблица

топ-5 тегов