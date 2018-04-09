Штарке выиграл в "Баварии" большее трофеев, нежели провел игр за клуб

Голкипер мюнхенской "Баварии" Том Штарке выиграл в своем клубе большее трофеев, нежели провел игр за него.

Так, с момента своего прибытия на "Альянц Арену" в 2012-м году 37-летний вратарь принял участие всего в 12-ти матчах в составе немецкого гранда. За это время ветеран вместе с клубом сумел выиграть 15 трофеев - 6 чемпионских титулов Бундеслиги, 3 кубка Германии, 2 суперкубка страны, кубок лиги, кубок чемпионов, суперкубок УЕФА и клубный Чемпионат Мира.

Напомним, "Бавария" готова бороться за Эмре Джана. | soccernews.ru