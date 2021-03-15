Штефан Лихтштайнер выбрал неожиданную профессию после завершения карьеры (фото)

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Штефан Лихтштайнер выбрал неожиданную профессию после завершения карьеры (фото)

Известный швейцарский футболист Штефан Лихтштайнер после завершения карьеры устроился на завод по производству часов.

"Мне очень нравится эта работа. Часы всегда приводили меня в восторг. Я всегда хотел погрузиться в этот мир после завершения карьеры. Хочу узучить эту профессию. Я намерен узнать, как работают часы, буду их разбирать и собирать. 

Игра в обороне - это искусство, сравнимое с часами. Простой болельщик не понимает нюансов тактики. Бывает достаточно повернуть один рычажок и это даст огромный эффект. Это одинаково относится как к футболу, так и к часам", - приводит слова 20 Minuten.

37-летний Лихштайнер завершил карьеру летом прошлого года. Он выступал за "Аугсбург", "Арсенал", "Ювентус", "Лацио", "Грассхоппер" и "Лилль".

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