Штегер: "Боруссия" снизит нагрузки на Ройса"

Главный тренер дортмундской "Боруссии" Петер Штегер заявил, что он не будет слишком нагружать полузащитника Марко Ройса.

"Мы хотим, чтобы Ройс сыграл на Чемпионате Мира-2018. К счастью, сейчас у него больше нет болей в колене. Впрочем мы вынуждены быть осторожным и снизим нагрузки на него", - приводит слова Штегера Daily Mail.

Напомним, что из-за травм хавбек пропустил Чемпионат Мира-2014 и Евро-2016.

В этом сезоне 28-летний Ройс провел за "Боруссию" 6 матчей и забил 3 гола.

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