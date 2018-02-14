Штёгер доволен игрой "Боруссии"

Главный тренер дортмундской "Боруссии" Петер Штёгер расхвалил игру своей команды в текущем сезоне.

Напомним, что специалист возглавил дортмундцев по ходу текущего сезона. Под его руководством команда еще не проигрывала в национальном первенстве, набрав 15 очков в семи матчах.

"Естественно, я вижу потенциал у моей команды, она способна играть сильнее. Я не хочу никому льстить, но люди постоянно говорили, чего не хватало "Боруссии" в последние два-три года. Конечно, не всё оптимально в тех или иных аспектах нашей игры, однако у футболистов есть желание постоянства и воля к победам", - сказал он.

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