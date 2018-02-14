Штёгер доволен игрой "Боруссии"

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Штёгер доволен игрой "Боруссии"Главный тренер дортмундской "Боруссии" Петер Штёгер расхвалил игру своей команды в текущем сезоне.

Напомним, что специалист возглавил дортмундцев по ходу текущего сезона. Под его руководством команда еще не проигрывала в национальном первенстве, набрав 15 очков в семи матчах.

"Естественно, я вижу потенциал у моей команды, она способна играть сильнее. Я не хочу никому льстить, но люди постоянно говорили, чего не хватало "Боруссии" в последние два-три года. Конечно, не всё оптимально в тех или иных аспектах нашей игры, однако у футболистов есть желание постоянства и воля к победам", - сказал он.

Читайте: Боссы "Боруссии" довольны работой Штегера | soccernews.ru

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2 РБ Лейпциг 22 38
3 Боруссия Дортмунд 22 37
4 Айнтрахт Франкфурт 22 36
5 Байер Леверкузен 22 35
6 Шальке 22 34
7 Аугсбург 22 31
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10 Боруссия Менхенгладбах 22 31
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12 Фрайбург 22 25
13 Вольфсбург 22 24
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