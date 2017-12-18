Штёгер может остаться в "Боруссии"
Боссы дортмундской "Боруссии" не исключают варианта, при котором новый главный тренер команды Петер Штёгер продолжит работу на этом посту и по окончании нынешнего сезона.
С таким заявлением выступил исполнительный директор немецкого клуба Ханс-Йоахим Ватцке
"Я понимаю, что для СМИ вопрос о новом тренере "Боруссии" — тема приятная для обсуждения. Сложно менять тренера по ходу сезона. Мы подписали со Штёгером контракт до конца сезона, чтобы весной иметь возможность спокойно обсудить наши дальнейшие шаги. Изначально мы открыты для любого развития, у нас ничего не высечено на камне", - сказал он.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|17
|41
|2
|Шальке
|17
|30
|3
|Боруссия Дортмунд
|17
|28
|4
|Байер Леверкузен
|17
|28
|5
|РБ Лейпциг
|17
|28
|6
|Боруссия Менхенгладбах
|17
|28
|7
|Хоффенхайм
|17
|26
|8
|Айнтрахт Франкфурт
|17
|26
|9
|Аугсбург
|17
|24
|10
|Герта
|17
|24
|11
|Ганновер 96
|17
|23
|12
|Вольфсбург
|17
|19
|13
|Фрайбург
|17
|19
|14
|Штутгарт
|17
|17
|15
|Майнц 05
|17
|17
|16
|Вердер Бремен
|17
|15
|17
|Гамбург
|17
|15
|18
|Кельн
|17
|6