Штёгер: "Нам немного повезло в матче с "Аталантой"

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Штёгер: "Нам немного повезло в матче с "Аталантой"

Главный тренер дортмундской "Боруссии" Петер Штёгер подвёл итоги ответного матча 1/16 финала Лиги Европы против "Аталанты".

"Нам немного повезло. В первом тайме мы были недостаточно агрессивны и не выполнили того, о чём договаривались до матча. Это не была игра профессионалов, которой ждёшь в таких случаях. Но после перерыва мы были лучше соперника - футболисты, вышедшие на замену, хорошо сыграли. Очень рад за Шмельцера, забившего гол, ведь наш капитан много пропустил из-за травмы" - цитирует Штёгера Goal.com.

Не пропустите видеообзор матча "Аталанта" - "Боруссия". | http://soccernews.ru

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