Штёгер недоволен матчем с "Аугсбургом"

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Штёгер недоволен матчем с "Аугсбургом"

Главный тренер дортмундской "Боруссии" Петер Штёгер подвёл итоги матча 24-го тура немецкой Бундеслиги против "Аугсбурга".

"Мы начали идеально, хотели и дальше атаковать, чтобы забить второй гол. Но вместо этого стали заниматься ненужной распасовкой и удержанием счёта. В перерыве говорили о том, что по такой игре ворота вообще не нужны. Это не то, что нам нужно. Я предупреждал, что "Аугсбург" прибавит во втором тайме и что так дальше играть нельзя. Тяжело было наблюдать за тем, как команда выглядела в плане настроя и желания. Это тем более разочаровывает, учитывая нашу ситуацию. Когда счёт сравнялся, на протяжении десяти минут было ощущение, что соперник попытается забить ещё один гол. Это за гранью моего понимания" - цитирует Штёгера официальный сайт "шмелей". 

Не пропустите видеообзор матча "Боруссия Д" – "Аугсбург". | http://soccernews.ru

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