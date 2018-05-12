Штёгер подтвердил, что покидает "Боруссию"

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Штёгер подтвердил, что покидает "Боруссию"

Главный тренер дортмундской "Боруссии" Петер Штёгер после матча с "Хоффенхаймом" объявил об уходе со своего поста.

"Это был мой последний официальный матч с "Боруссией", мы совместно приняли такое решение некоторое время назад. Новый вызов с новым главным тренером пойдёт клубу на пользу" - цитирует Штёгера официальный твиттер "шмелей".

Напомним, что по окончании сезона "Боруссию" возглавит Люсьен Фавр. | http://soccernews.ru

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