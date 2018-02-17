Штёгер продлит контракт с "Боруссией"

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Штёгер продлит контракт с "Боруссией"

Главный тренер дортмундской "Боруссии" Петер Штёгер получит новый контракт от руководства клуба, сообщает Bild.

По сведениям издания, боссы "шмелей" довольны последними результатами команды, поэтому готовы продлить сотрудничество с австрийским специалистом.

Напомним, что действующий контракт Штёгера с "Боруссией" истекает летом 2018 года.

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