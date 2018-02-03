Штегер прокомментировал дебют Батшуайи за "Боруссию"

Наставник дортмундской "Боруссии" Петер Штегер поделился мнением о дебютной игре форварда Миши Батшуайи.

"Мы потеряли экстраординарного нападающего, но я уже говорил, что в последний день трансферного окна клуб подписал нового футболиста, способного забивать голы. В последнее время у него было маловато игровой практики, поэтому он хотел сменить обстановку, и Миши хочет больше играть вместе с нами.

Мы нуждались в таком игроке. Лучшего дебюта для Батшуайи трудно было и пожелать. Все увидели, что вне зависимости от его результативности, Миши будет важным футболистом "Боруссии" - приводит слова Штегера FourFourTwo.

Напомним, что Батшуайи забил два гола в ворота "Кельна", а матч закончился со счетом 3:2 в пользу "шмелей".

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