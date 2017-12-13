Штегер прокомментировал первую победу в качестве тренера "Боруссии"

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Штегер прокомментировал первую победу в качестве тренера "Боруссии"

Тренер дортмундской "Боруссии" Петер Штегер подвел итоги матча с "Майнцом" (2:0).

"Это радостная и важная победа для обеих сторон: клуба и меня. Прошло время, прежде чем "Боруссия" смогла выиграть.  Я увидел множество позитивных моментов, за которые надо благодарить Петера Боша. Он оставил после себя нечто по-настоящему хорошее. Эта игра и победа отчасти принадлежат ему.

Мы провели только одну тренировку, где сконцентрировались на тактических вопросах. Раз уж времени на занятия было немного, важно было принять одно-два решения. Много общались и слушали, это была главная задача в короткий промежуток времени" - приводит слова Штегера официальный сайт клуба.

Смотрите также обзор матча "Майнц" - "Боруссия" Д. | http://soccernews.ru

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