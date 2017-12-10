Штегер прокомментировал свое назначение тренером "Боруссии"

Новый наставник дортмундской "Боруссии" Петер Штегер поделился мнением о своем назначении.

"Очень рад быть тренером такой команды, быть на таком стадионе. У нас тренировка сегодня днем и завтра, а потом - игра с "Майнцем". Сейчас мне надо познакомиться с командой и персоналом.

Для меня это нормальная ситуация - показать себя и посмотреть, чего команда может добиться до конца сезона. Это захватывающий вызов. Это невероятная возможность - работать на этом стадионе, ощущать поддержку этих фанатов. Такой шанс выпадает раз в жизни" - приводит слова Штегера твиттер клуба.

Отметим, что в текущем сезоне "Кельн" под руководством Штегера не добыл ни одной победы.

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