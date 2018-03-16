Штегер раскритиковал Гётце
Наставник дортмундской "Боруссии" Петер Штегер подверг критике хавбека Марио Гётце после матча с "Зальцбургом" (0:0).
"Мы очень недовольны выступлением Марио. Если ничего из того, что мы планировали, не реализуется на поле, надо дать шанс другим футболистам. Если что-то совсем не работает, будет правильно об этом сказать, это не проблема. Есть и другие футболисты, игра которых нас не устроила.
Было ясно, что нам надо что-то предпринять в нападении. На лавке сидели двое атакующих футболистов, так что мы отреагировали сразу после первого тайма, проведя две замены" - приводит слова Штегера FourFourTwo.
Напомним, что "Боруссия" вылетела из Лиги Европы на стадии 1/8 финала.
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|Команда
|М
|О
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|Бавария Мюнхен
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|Шальке
|26
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|3
|Боруссия Дортмунд
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|4
|Байер Леверкузен
|26
|44
|5
|Айнтрахт Франкфурт
|26
|42
|6
|РБ Лейпциг
|26
|40
|7
|Хоффенхайм
|26
|38
|8
|Штутгарт
|27
|37
|9
|Аугсбург
|26
|35
|10
|Боруссия Менхенгладбах
|26
|35
|11
|Герта
|26
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|Ганновер 96
|26
|32
|13
|Вердер Бремен
|26
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|14
|Фрайбург
|27
|30
|15
|Вольфсбург
|26
|25
|16
|Майнц 05
|26
|25
|17
|Гамбург
|26
|18
|18
|Кельн
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|17