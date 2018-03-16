Штегер раскритиковал Гётце

Наставник дортмундской "Боруссии" Петер Штегер подверг критике хавбека Марио Гётце после матча с "Зальцбургом" (0:0).

"Мы очень недовольны выступлением Марио. Если ничего из того, что мы планировали, не реализуется на поле, надо дать шанс другим футболистам. Если что-то совсем не работает, будет правильно об этом сказать, это не проблема. Есть и другие футболисты, игра которых нас не устроила.

Было ясно, что нам надо что-то предпринять в нападении. На лавке сидели двое атакующих футболистов, так что мы отреагировали сразу после первого тайма, проведя две замены" - приводит слова Штегера FourFourTwo.

Напомним, что "Боруссия" вылетела из Лиги Европы на стадии 1/8 финала.

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