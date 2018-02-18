Штегер стал первым тренером в истории дортмундской "Боруссии", не проигравшим ни разу в первых восьми матчах Бундеслиги

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Штегер стал первым тренером в истории дортмундской "Боруссии", не проигравшим ни разу в первых восьми матчах Бундеслиги

В матче 23-го тура чемпионата Германии дортмундская "Боруссия" на выезде победила "Боруссию" из Менхенгладбаха со счетом 1:0.

Дортмундцы не проигрывают в Бундеслиге на протяжении восьми матчей (5 побед и 3 ничьи) с тех пор, как команду возглавил Петер Штегер

Стоит отметить, что 51-летний Штегер стал первым тренером в истории "Боруссии", который ни разу не проиграл в первых восьми матчах Бундеслиги.

Не пропустите: Гол Марко Ройса решил исход противостояния двух "Боруссий". | http://soccernews.ru

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Команда М О
1 Бавария Мюнхен 23 59
2 Боруссия Дортмунд 23 40
3 Байер Леверкузен 23 38
4 РБ Лейпциг 22 38
5 Шальке 23 37
6 Айнтрахт Франкфурт 22 36
7 Ганновер 96 23 32
8 Аугсбург 23 31
9 Хоффенхайм 23 31
10 Боруссия Менхенгладбах 23 31
11 Герта 23 30
12 Фрайбург 23 28
13 Штутгарт 23 27
14 Вольфсбург 23 24
15 Вердер Бремен 23 23
16 Майнц 05 23 23
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