Штегер стал первым тренером в истории дортмундской "Боруссии", не проигравшим ни разу в первых восьми матчах Бундеслиги

В матче 23-го тура чемпионата Германии дортмундская "Боруссия" на выезде победила "Боруссию" из Менхенгладбаха со счетом 1:0.

Дортмундцы не проигрывают в Бундеслиге на протяжении восьми матчей (5 побед и 3 ничьи) с тех пор, как команду возглавил Петер Штегер.

Стоит отметить, что 51-летний Штегер стал первым тренером в истории "Боруссии", который ни разу не проиграл в первых восьми матчах Бундеслиги.

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