Штраф и лишение водительских прав: Смолов наказан за инцидент с ДТП

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Штраф и лишение водительских прав: Смолов наказан за инцидент с ДТП

Суд вынес наказание бывшему нападающему "Краснодара" Фёдору Смолову, который сегодня стал игроком "Локомотива".

Согласно решению суда, футболист на год лишён водительских прав, также он заплатит штраф в размере 58611 рублей в качестве компенсации за ущерб дорожной инфраструктуре.

Напомним, что 1 августа Смолов попал в ДТП в Краснодаре, совершив наезд на несколько секций дорожного ограждения. Однако форвард сборной России не вызвал сотрудников ГИБДД и покинул место инцидента, за что и был наказан.

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