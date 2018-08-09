"Штурм" и АЕК доиграли свой матч

Австрийский "Штурм" и кипрский АЕК таки доиграли свой первый матч в рамках третьего квалификационного раунда Лиги Европы.

"Штурм" - АЕК - 0:2

Голы: Трйолс, 46 - 0:1, Тричковски, 74 - 0:2.

Удаление: Хирландер, 90+4 ("Штурм").

Напомним, матч прерывался из-за беспорядков на трибунах. | soccernews.ru