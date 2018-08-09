"Штурм" и кипрский АЕК не доиграли свой матч ЛЕ

Теги штурм грацаек

"Штурм" и кипрский АЕК не доиграли свой матч ЛЕАвстрийский "Штурм" и кипрский АЕК не доиграли свой матч в рамках третьего квалификационного раунда Лиги Европы.

Решение об остановке игры принял главный арбитр встречи после начала беспорядков на трибунах. Случилось это уже под занавес встречи, когда гости обыгрывали хозяев со счетом 2:0.

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