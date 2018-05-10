"Штурм" выиграл Кубок Австрии

В финальном матче Кубка Австрии "Штурм Грац" в дополнительное время одолел "Ред Булл Зальцбург".

Единственный гол в этом поединке на 112-й минуте забил Штефан Хирлендер. Таким образом, "чёрно-белые" выиграли Кубок Австрии впервые с 2010 года и в пятый раз в истории.

Рекордсменом по победам в этом турнире является венская "Аустрия", взявшая 27 титулов.

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