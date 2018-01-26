"Штутгарт" арендовал вингера "Боруссии"

Вингер дортмундской "Боруссии" Якоб Бруун-Ларсен перешёл в "Штутгарт", сообщает официальный сайт клуба.

"Швабы" арендовали 19-летнего датчанина до лета 2018 года. Другие детали сделки не разглашаются.

Отметим, что Бруун-Ларсен попал в академию "Боруссии" в 2015 году, за основную команду "шмелей" провёл 2 матча.

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