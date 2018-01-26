"Штутгарт" арендовал вингера "Боруссии"

Теги штутгартборуссия дортмундякоб бруун-ларсен

"Штутгарт" арендовал вингера "Боруссии"

Вингер дортмундской "Боруссии" Якоб Бруун-Ларсен перешёл в "Штутгарт", сообщает официальный сайт клуба.

"Швабы" арендовали 19-летнего датчанина до лета 2018 года. Другие детали сделки не разглашаются.

Отметим, что Бруун-Ларсен попал в академию "Боруссии" в 2015 году, за основную команду "шмелей" провёл 2 матча. 

Не пропустите: Трансфер Обамеянга в "Арсенал" может сорваться. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов?
Все опросы

главное

"Ювентус" отправляется в Верону на матч с "Кьево"

"Ювентус" отправляется в Верону на матч с "Кьево"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бавария Мюнхен 19 47
2 Айнтрахт Франкфурт 20 33
3 Байер Леверкузен 19 31
4 Шальке 19 31
5 РБ Лейпциг 19 31
6 Боруссия Менхенгладбах 20 31
7 Боруссия Дортмунд 19 30
8 Аугсбург 19 27
9 Хоффенхайм 19 27
10 Ганновер 96 19 27
11 Герта 19 25
12 Фрайбург 19 23
13 Вольфсбург 19 20
14 Штутгарт 19 20
15 Майнц 05 19 20
16 Вердер Бремен 19 16
17 Гамбург 19 15
18 Кельн 19 12
Полная таблица

топ-5 тегов